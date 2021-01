Quadient revoit à la hausse ses perspectives 2020

(Boursier.com) — Quadient revoit à la hausse ses perspectives pour l'exercice 2020 (clôture des comptes au 31 janvier 2021).

Malgré l'impact de la crise de COVID-19 qui perdure, et l'exercice 2020 ne s'étant pas encore achevé, le niveau d'activité de Quadient durant le quatrième trimestre se révèle meilleur qu'attendu.

Cela confirme l'amélioration de la tendance commerciale enregistrée au troisième trimestre, principalement soutenue par la croissance plus forte du chiffre d'affaires de l'activité Parcel Locker Solutions, impactant positivement la croissance organique du Groupe. De plus, la génération de flux de trésorerie a été bien plus forte qu'attendu...

En conséquence, Quadient prévoit pour l'exercice 2020 :

-Baisse organique du chiffre d'affaires d'environ 8% par rapport à 2019 (vs. environ 9% précédemment indiqué) ;

-EBIT courant compris entre 140 millions d'euros et 145 millions d'euros (inchangé) ;

-Flux de trésorerie supérieurs à 130 millions d'euros (vs. supérieurs à 100 millions d'euros précédemment indiqué).

Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient, a déclaré : "Nous sommes très satisfaits que nos chiffres les plus récents pour le quatrième trimestre 2020 confirment le fort rebond de la tendance de chiffre d'affaires enregistré au troisième trimestre, malgré la résurgence de la pandémie de COVID-19 et son impact économique. La révision à la hausse de nos perspectives reflète principalement la croissance plus forte du chiffre d'affaires de l'activité Parcel Locker Solutions, ce qui démontre la pertinence des solutions de consignes automatiques connectées pour les distributeurs, les transporteurs et les copropriétés, la croissance des achats en ligne favorisant la demande des clients pour des solutions pratiques, efficaces et sûres afin de récupérer leurs colis. De plus, la poursuite de nos efforts pour adapter nos dépenses opérationnelles et donner la priorité à nos investissements de croissance ont contribué à une génération de flux de trésorerie plus importante qu'anticipé initialement."