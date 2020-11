Quadient retenu par KUB

(Boursier.com) — La solution phare de gestion des communications clients (CCM) de Quadient, Quadient Inspire, a été choisie par le plus grand fournisseur de services de gaz, d'électricité, d'eau et d'eaux usées du comté de Knox, dans le Tennessee, et de 7 comtés voisins, le Knoxville Utilities Board (KUB).

Grâce à Quadient Inspire, KUB va entièrement revoir la présentation de sa facture mensuelle de services publics afin de la rendre plus claire et plus simple à comprendre, et améliorer ainsi l'expérience client. L'entreprise fonctionne dans un environnement non concurrentiel, pourtant KUB est par tradition attaché à apporter un haut niveau d'efficacité et de qualité de service auprès de ses 468.000 clients.

Quadient Inspire permet à présent à KUB d'automatiser et de consolider tous ses processus de création de factures et de lettres sur une plateforme unique, mais aussi d'ajouter et modifier facilement les messages sans passer par un service informatique. La nouvelle facture présente désormais des informations telles que les températures moyennes du mois, le nombre de jours du cycle de facturation et pour chaque client, un comparatif de sa consommation d'énergie par rapport au mois précédent. Quadient Inspire permet également à KUB d'envoyer des messages aux clients au bon moment et via le canal le plus pertinent. Un autre bénéfice a été la possibilité de faire vivre l'identité de la marque à travers toutes les communications et améliorer ainsi la perception du public de KUB sur la valeur que l'entreprise apporte à ses clients.