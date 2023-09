Quadient respecte son plan à la lettre

(Boursier.com) — Quadient recule de 2% à 18,78 euros ce jeudi, alors que le chiffre d'affaires consolidé du groupe a atteint 522 millions d'euros au 1er semestre 2023, ce qui représente une croissance organique de 2% par rapport au 1er semestre 2022. En données publiées, le chiffre d'affaires a légèrement décru de -0,3%, intégrant un effet de change négatif de 7 ME et un effet de périmètre négatif de 5 ME. Les changements de périmètre sont relatifs à la cession des activités Graphiques dans les pays Nordiques et à celle de l'activité Shipping en France, toutes deux intervenues en juin 2022.

Le taux de marge brute a progressé, passant de 73,5% au 1er semestre 2022 à 74,6% au 1er semestre 2023, une augmentation qui résulte principalement d'un effet volume/mix favorable tant pour l'activité Parcel Locker Solutions que pour l'activité Intelligent Communication Automation, tandis que la baisse de l'activité Mail-Related Solutions s'est avérée limitée.

Le résultat opérationnel courant (EBIT courant) hors charges liées aux acquisitions a atteint 68 ME (65 ME au 1er semestre 2022), ce qui représente une hausse de +4,3% en données publiées et de +8% en organique. La marge opérationnelle courante hors charges liées aux acquisitions s'établit à 13% du chiffre d'affaires au 1er semestre 2023 (12,5% au 1er semestre 2022). Hors impact de l'application de la règle IFRIC, le taux de marge opérationnelle aurait atteint 13,5%. La profitabilité opérationnelle du Groupe a bénéficié d'une forte amélioration de la profitabilité des activités logicielles et consignes colis grâce à une augmentation de la marge brute et au contrôle des coûts.

Le résultat opérationnel ressort à 59 ME au 1er semestre 2023 (56 ME au 1er semestre 2022). Le résultat net part du Groupe s'élève à 36 ME (29 ME au 1er semestre 2022), en hausse de +24,2%. Le résultat net par action ressort à 1,05 euro au 1er semestre 2023 (0,75 euro au 1er semestre 2022).

Trésorerie à l'appui

Au total, les flux de trésorerie après investissements ont baissé à -17 ME au 1er semestre 2023 (13 ME au 1er semestre 2022) qui avait bénéficié du remboursement des mesures exceptionnelles de report en arrière de déficits fiscaux aux Etats-Unis. Les flux de trésorerie après investissements devraient bénéficier au second semestre 2023 de la saisonnalité habituelle entre les deux semestres.

La dette nette s'élève à 746 ME au 31 juillet (736 ME au 31 janvier 2023). En juin, le groupe a renouvelé sa ligne de crédit revolving d'un montant de 300 ME avec une nouvelle maturité de 5 ans. Un Prêt Participatif Relance de 90 ME a également été signé en juin . Le groupe n'a pas d'échéance de dette significative avant 2025, date correspondant à la maturité d'un emprunt obligataire de 325 ME portant un coupon annuel de 2,25%.

Au 31 juillet 2023, le Groupe disposait d'une solide position de liquidité d'un montant de 470 ME. Les fonds propres s'établissent à 1,067 MdE au 31 juillet 2023 (1,052 MdE au 31 janvier 2023). Le ratio d'endettement est stable à 69,9% au 31 juillet 2023.

Perspectives affichées

La visibilité offerte par la nature récurrente du modèle économique de Quadient, la saisonnalité de son activité se traduisant par un second semestre traditionnellement plus fort que le premier, ainsi que les solides tendances enregistrées à date par l'activité permettent au groupe de confirmer ses perspectives pour l'exercice 2023 et d'être confiant dans sa capacité à atteindre ses objectifs de croissance annualisée pour la période 2021-2023.

L'objectif d'un taux de croissance organique annuel moyen du chiffre d'affaires de 3% minimum sur la période 2021- 2023 est confirmé. La croissance organique du chiffre d'affaires 2023 est attendue à environ 3%.

L'objectif d'un taux de croissance annuel moyen du résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions à un niveau au moins égal à "mid-single digit" sur la période 2021-2023 est également confirmé. La croissance organique du résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions 2023 est attendue à environ 10%.

Portzamparc parle d'un scénario validé en visant un cours de 29 euros avec un conseil qui reste à l'achat.