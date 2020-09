Quadient : résistance au 1er semestre

(Boursier.com) — Quadient publie ses comptes du 1er semestre, marqués par un fort flux de trésorerie de 76 millions d'euros (contre 21 millions d'euros au S1 2019), renforçant la robuste position de trésorerie (933 millions d'euros), et un faible levier financier à 0,8x hors leasing au 31 juillet 2020. Le groupe évoque la résilience continue des revenus récurrents malgré le contexte de la crise sanitaire de COVID-19 (-5,9% en organique vs. S1 2019, dont -4,5% pour les Opérations Majeures). Le chiffre d'affaires est de 485 millions d'euros au S1 2020, en baisse contenue de 12,8% en organique par rapport au S1 2019, dont -10,5% pour les Opérations Majeures. Quadient fait état d'une reprise progressive de l'activité depuis le mois de mai, soutenue par les activités Business Process Automation et Parcel Locker Solutions.

L'EBIT courant se situe à 61 millions d'euros au S1 2020 (contre 93 millions d'euros au S1 2019), avec un soutien de la profitabilité au travers de la gestion active des coûts - marge d'EBITDA de 21,5% et marge brute stable à 73,4% au S1 2020 (contre 24,6% et 73,8% respectivement au S1 2019). Le résultat net part du groupe est de 21 millions d'euros au S1 2020 (contre 47 millions d'euros au S1 2019).

Le groupe évoque par ailleurs la signature de plusieurs nouveaux contrats pluriannuels dans les secteurs de la Distribution et du Transport d'une valeur de plus de 60 millions d'euros.

Grâce à son portefeuille d'activités, Quadient dispose d'une position unique pour continuer à bénéficier de l'accélération de la transition vers le digital et de l'explosion du e-commerce, estime le groupe. Après la performance résiliente du premier semestre 2020, la tendance de chiffre d'affaires est attendue en amélioration au second semestre 2020, soutenue par la croissance des activités Business Process Automation et Parcel Locker Solutions.

Hors évolution défavorable de la crise sanitaire de COVID-19 et dégradation économique dans les prochains mois, Quadient prévoit pour l'exercice 2020 une baisse organique du chiffre d'affaires d'environ 10% par rapport à 2019, un EBIT courant compris entre 135 millions d'euros et 145 millions d'euros, et un flux de trésorerie supérieur à 100 millions d'euros.