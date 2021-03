Quadient renforce son engagement ESG et devient signataire du Pacte Mondial des Nations Unies

(Boursier.com) — Quadient a annoncé son adhésion au Global Compact (Pacte Mondial) des Nations Unies, la plus grande initiative de développement durable d'entreprise au monde. Quadient rejoint ainsi plus de 12.000 signataires dans le monde qui intègrent à leur stratégie et leurs opérations les dix principes du Global Compact relatifs au respect des Droits Humains, au droit du travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption.

L'approche de Quadient en matière de responsabilité sociétale s'appuie sur l'amélioration des conditions de travail, la promotion d'une culture de l'intégrité, la réduction de son empreinte environnementale, une offre de solutions innovantes, fiables et durables, et le soutien aux communautés où l'entreprise opère. Ces piliers sont alignés sur les principes du Global Compact des Nations Unies que Quadient s'engage à respecter, soutenir et promouvoir en adhérant à l'initiative. Devenir signataire implique également la mise en place d'actions pour faire avancer les Objectifs de Développement Durable (ODD) de l'ONU. Quadient a identifié huit objectifs prioritaires auxquels elle contribue déjà.

Cette décision montre l'engagement de Quadient en matière de responsabilité sociétale d'entreprise (RSE) et permettra de faire progresser ses initiatives stratégiques sur le plan environnemental, social et de gouvernance (ESG). Parmi les actions ESG de Quadient, on retrouve :

- une politique d'achats responsables, axée sur des pratiques éthiques, la gestion environnementale et la responsabilité sociétale ;

- une approche bas carbone alignée avec un scénario bien en-dessous de 2oC, le remanufacturing d'équipements et la valorisation de plus de 90 % des déchets industriels ;

- la mise en oeuvre de programmes d'inclusion et de diversité, notamment le lancement de réseaux de soutien, animés par les collaborateurs, et un programme dédié au leadership féminin ;

- la récente mise à jour du Code d'Ethique, ainsi que le déploiement de formations obligatoires pour l'ensemble des collaborateurs sur l'éthique, la protection des données et la sécurité de l'information.

Rappelons que le Global Compact est un projet des Nations Unies visant à mobiliser les entreprises pour le développement durable dans un mouvement mondial. Il fournit un cadre de 10 principes relatifs aux Droits Humains, au droit du travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption.