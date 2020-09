Quadient rembourse l'ensemble de ses emprunts réalisés sous forme de placements privés américains

Crédit photo © Quadient

(Boursier.com) — Quadient , un leader des solutions d'entreprise visant à faire de chaque interaction client - via un canal physique ou digital - une expérience riche et personnalisée, annonce avoir procédé le 4 septembre 2020 au remboursement de l'ensemble de ses emprunts réalisés sous forme de placements privés américains, soit un montant total de 115 millions de dollars américains.

Au paiement de 30 millions de dollars américains contractuellement exigibles en septembre 2020, Quadient a décidé d'ajouter le remboursement anticipé de 85 millions de dollars américains à échéances 2021 (pour 35 millions de dollars américains) et 2022 (pour 50 millions de dollars américains).

Cette opération s'inscrit dans la continuité de la politique du Groupe visant à gérer de façon dynamique son bilan et à optimiser ses ressources de financement.

Quadient rappelle disposer d'une solide position de liquidité (917 millions d'euros de liquidités disponibles et mobilisables au 30 avril 2020, sans échéance majeure de remboursement de dette à un horizon de 12 mois).

L'impact sur le coût de l'endettement financier net du Groupe sera légèrement positif sur la durée résiduelle des emprunts remboursés par anticipation.

Un point sur la position de liquidité à fin juillet 2020 sera fait lors de l'annonce des résultats semestriels du Groupe le 28 septembre.