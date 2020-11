Quadient rehausse ses prévisions

Crédit photo © Quadient

(Boursier.com) — Quadient annonce un "rebond" de son activité au troisième trimestre, grâce à l'amélioration de la performance organique de toutes les solutions, et une révision à la hausse des perspectives 2020. Le chiffre d'affaires est de 258 millions d'euros au T3 2020, en baisse organique de -3% par rapport au T3 2019, mais le groupe estime que cela confirme "le rebond de l'activité depuis le point bas du mois d'avril". Il évoque une légère baisse du chiffre d'affaires des Opérations Majeures à -1,8% en organique, en forte amélioration par rapport au T2 2020 (-12%), reflétant principalement la croissance à deux chiffres des activités de Business Process Automation et de Parcel Locker Solutions, ainsi que l'amélioration de la performance des activités de Mail-Related Solutions and Customer Experience Management, ainsi que la performance de l'Amérique du Nord qui enregistre une croissance organique de +2,3% et la solide progression des ventes du segment International (+4,1%). Enfin, le groupe constate la performance robuste des revenus récurrents (-0,8%), ainsi que la forte amélioration de la tendance des ventes de licences et d'équipements (-4,3%).

La dynamique commerciale est toujours soutenue avec de nouveaux gains de clients (KUB, Frasers), lancements de produits (module Distribute pour la plateforme Impress) et marques de reconnaissance de l'industrie (Syntex, PPTI, ISS ESG). Quadient souligne la poursuite de la gestion active de la base de coûts pour protéger la profitabilité et le maintien d'une position de trésorerie robuste au cours du T3 2020.

Les perspectives 2020 sont révisées à la hausse. Grâce à son portefeuille d'activités, Quadient dispose d'une position unique pour continuer à bénéficier de l'accélération de la transition vers le digital et de l'explosion du e-commerce. Compte tenu de l'amélioration de la performance enregistrée au T3 2020, les prévisions de chiffre d'affaires et d'EBIT courant pour l'exercice 2020 sont revues à la hausse. La performance du chiffre d'affaires du T4 2020 sera principalement soutenue par la poursuite de la croissance des activités Business Process Automation et Parcel Locker Solutions.

Quadient prévoit pour l'exercice 2020 une baisse organique du chiffre d'affaires d'environ 9% par rapport à 2019, un EBIT courant compris entre 140 millions d'euros et 145 millions d'euros, ainsi qu'un flux de trésorerie supérieur à 100 millions d'euros.