Quadient : Radisson Hotel Americas adopte la solution Beanworks by Quadient

Quadient : Radisson Hotel Americas adopte la solution Beanworks by Quadient









Crédit photo © Quadient

(Boursier.com) — Beanworks by Quadient, la solution d'automatisation des comptes fournisseurs (AP) de Quadient a été choisie par plusieurs hôtels du groupe Radisson Hotel Americas pour simplifier leurs processus de traitement des factures fournisseurs.

Le passage au travail à distance en 2020 a conduit Radisson Hotel Group Americas à revoir entièrement son infrastructure de gestion des comptes fournisseurs. Jusqu'alors basée uniquement sur un traitement papier, la gestion de ces factures était devenue très complexe avec la dispersion des effectifs. Le traitement des factures était devenu long et de plus en plus sujet aux erreurs, les employés étant obligés de transmettre des copies papier au service comptable pour que les fournisseurs soient payés.

Rappelons que Beanworks by Quadient est une solution globale d'automatisation de la gestion des comptes fournisseurs, qui permet aux équipes comptables n'importe où dans le monde d'avoir un contrôle total et à distance de leurs flux de trésorerie.