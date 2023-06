Quadient : progresse après les annonces

(Boursier.com) — Quadient s'adjuge 1,9% à 17,5 euros au lendemain de son point trimestriel. Le groupe a fait état d'un chiffre d'affaires de 256 millions d'euros pour le premier trimestre 2023, en croissance organique de 2,1%. Le management a confirmé que la croissance organique 2023 est attendue à environ 3% avec une croissance organique du résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions 2023 d'environ 10%.

Oddo BHF parle d'un bon début d'exercice avec le maintien des objectifs annuels. La valorisation du groupe demeure imperturbablement modeste à 5x l'EBITDA 2023 et 7,9x l'EBIT, affichant une décote de plus de 30% par rapport aux ratios historiques. Le potentiel des nouvelles activités n'est pas pris en compte sur la base de 20% de MopC pour la base installée de ICA et 12,5% pour PLS. L'analyste est à 'surperformer' sur le titre avec une cible de 24 euros.