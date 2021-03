Quadient : prises de profit après les résultats

Crédit photo © Quadient

(Boursier.com) — En repli marqué de 6,3% à 21,2 euros, Quadient subit des prises de bénéfice après la présentation de ses comptes 2020 et des objectifs de court/moyen terme. Malgré cette baisse, la valeur affiche encore un gain d'environ 40% depuis le premier janvier. Oddo BHF évoque des résultats annuels sans surprise et des objectifs légèrement supérieurs à ses attentes. Comme mentionné récemment, le broker juge la valorisation du groupe particulièrement attractive (< 5x l'EBITDA 2021 et 8,2x l'EBIT) au regard des perspectives moyen termes affichées par le nouveau plan. Il estime que le profil de l'entreprise est en train de changer même si les prochains exercices doivent le valider. Les nouvelles activités à forte dynamique de croissance recèlent de la valeur cachée justifiant son récent changement de recommandation (à 'surperformer').