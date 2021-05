Quadient : poursuit sur sa lancée

Crédit photo © Quadient

(Boursier.com) — Quadient se distingue en ce début de semaine très calme sur les marchés financiers. En tête du SRD, le titre de l'ex-Neopost bondit de près de 5% à 25,2 euros, alignant par la même occasion une cinquième séance consécutive dans le vert. Le groupe a dévoilé la semaine dernière un chiffre d'affaires en croissance organique de 11,1% au premier trimestre et a revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de cette année. Il vise désormais une croissance organique supérieure à 4%, contre au moins 2% précédemment, et une hausse interne de son résultat opérationnel courant entre 5 et 6% contre une précédente fourchette allant de 4 à 6%.

Chez les analystes, la SocGen a réitéré son avis 'achat' et sa cible de 27 euros.