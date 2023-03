Quadient pointe en légère hausse après les comptes

(Boursier.com) — Quadient monte de 0,5% à 15,90 euros ce mardi, alors que le groupe a généré sur son exercice 2022 un chiffre d'affaires de 1.081 ME, en hausse de 5,6% en données publiées et en croissance organique de 1,4%. Les revenus liés aux souscriptions ont enregistré une croissance organique de 3,1% sur l'ensemble de l'année et représentent 69% du chiffre d'affaires du groupe. L'EBIT courant a atteint 150 ME, en hausse de 2,2% en données publiées et en baisse organique de 4,8%. La marge d'EBIT courant se tasse à 13,9% après 14,3% en 2021. Le résultat net part du Groupe s'élève à 13 ME (88 ME en 2021), après prise en compte de 70 ME de charges exceptionnelles non monétaires, liées essentiellement à la perte de valeur constatée sur des écarts d'acquisition et à des dépréciations d'actifs immobiliers.

Un dividende de 0,60 euro par action sera proposé, en hausse de 9% par rapport au dividende de l'exercice 2021.

Tendance favorable

La croissance organique du chiffre d'affaires 2023 est attendue à environ 3% grâce à la tendance positive enregistrée par la base de revenus récurrents annuels de l'activité Intelligent Communication Automation. La croissance organique du résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions 2023 est attendue à environ 10% avec une profitabilité croissante de la base installée, qu'il s'agisse de l'activité logicielle en mode SaaS ou des consignes colis intelligentes.

Quadient parle aussi de la poursuite attendue de l'amélioration de l'EBIT courant d'Intelligent Communication Automation, la transition vers les ventes SaaS étant pratiquement achevée, et d'une forte hausse de l'EBIT courant de Parcel Locker Solutions, soutenue par l'accélération des placements de produits, tandis que la marge d'EBIT courant de l'activité Mail-Related Solutions devrait rester à un niveau élevé grâce à un contrôle attentif sur les coûts...

"Le groupe guide pour 2023 sur une croissance organique "d'environ 3%" et un EBIT courant en croissance organique "d'environ 10%"" commente Portzamparc qui conclut : "Après mise à jour des comparables et paramètres de marché, nous abaissons notre TP de 36 euros à 28 euros et maintenons notre opinion Acheter".