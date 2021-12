Quadient : plus de 800 nouveaux clients software sur le trimestre

(Boursier.com) — Quadient a indiqué que son activité de solutions cloud d'automatisation intelligente des communications (ICA) a gagné plus de 2 000 nouveaux clients nets au cours des neuf premiers mois de l'année, dont 800 au cours du seul troisième trimestre. Cette avancée marque une accélération de l'acquisition de nouveaux clients par rapport aux deux premiers trimestres de l'année, avec une moyenne de 13 nouveaux contrats logiciels par jour ouvrable sur le troisième trimestre fiscal, qui s'est terminé le 30 octobre 2021.

Parmi les entreprises ayant récemment adopté les solutions logicielles Quadient, figurent des entreprises du secteur de l'énergie, comme les européennes N-ERGIE et Enel, des groupes financiers tels que Santander et Investec, ainsi que la compagnie d'assurance Zurich.

Par ailleurs, les petites et moyennes entreprises sont également de plus en plus nombreuses à choisir les solutions de courrier hybride et d'automatisation des processus de Quadient. Parmi les nouveaux clients du troisième trimestre, 180 ont choisi les solutions d'automatisation financière de Quadient, Beanworks by Quadient pour les comptes fournisseurs (AP) et YayPay by Quadient pour les comptes clients (AR), tandis que de plus en plus d'entreprises automatisent leurs processus financiers.

Quadient a également connu une utilisation accrue de ses solutions SaaS (Software-as-a-Service). Les communications envoyées via Quadient Impress, une solution d'automatisation des documents, et le volume des paiements traités avec les solutions AP et AR de Quadient ont généré une croissance combinée de plus de 26 % de l'utilisation des plateformes au troisième trimestre 2021, comparativement au deuxième trimestre.

Et dans le cadre de l'exécution de sa stratégie Back to Growth, Quadient connaît une accélération de la transition de son activité logicielle d'un modèle de licence au SaaS, qui se traduit par une augmentation de plus de 20% des revenus liés aux abonnements grâce aux nouveaux contrats obtenus au cours des neuf premiers mois de 2021.