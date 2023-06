Quadient : plus de 200 consignes installées aux Etats-Unis

(Boursier.com) — Quadient a franchi le cap des 200 consignes colis installées sur des campus universitaires aux Etats-Unis.

Les consignes Parcel Pending de Quadient simplifient le processus de livraison ce qui permet de gagner du temps et économise des ressources. L'outil de notification automatisé prévient les destinataires dès que les colis sont disponibles, ce qui leur évite de suivre chaque colis manuellement. La sécurité est également améliorée car les colis ne sont plus laissés dans les espaces communs, sans surveillance, et sont protégés du risque de perte ou de vol.

Les consignes colis Quadient ne se limitent pas aux colis entrants. Le système Parcel Pending CampusHub est un point sans contact installé sur le campus pour que les étudiants et le personnel puissent échanger ou livrer des articles tels que du matériel événementiel, des commandes en librairie, des équipements informatiques, des repas ou du matériel de déménagement. Une traçabilité complète de la chaine de responsabilité garantit la transparence et la fiabilité de l'échange.

L'installation de consignes automatiques Quadient dans plus de 200 universités américaines contribue à un parc de plus de 18.500 unités dans le monde entier, dans des secteurs allant de l'enseignement supérieur à la vente au détail, en passant par l'immobilier résidentiel et commercial ainsi que le transport de colis.