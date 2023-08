Quadient placé Leader pour l'automatisation des comptes clients et fournisseurs dans les rapports SPARK Matrix 2023

(Boursier.com) — Quadient , leader des solutions d'entreprise visant à faire de chaque interaction client - via un canal physique ou digital - une expérience riche et personnalisée, a été distingué en tant que leader dans deux nouveaux rapports concernant le marché des solutions logicielles d'automatisation comptable des comptes clients et fournisseurs. Édités par le cabinet de conseil Quadrant Knowledge Solutions, les deux rapports, respectivement SPARK MatrixTM Accounts Payable Automation 2023, dédié aux solutions d'automatisation des comptes fournisseurs et SPARK MatrixTM Accounts Receivable Applications 2023 pour les comptes clients, soulignent l'excellence technologique et l'impact déterminant des solutions logicielles de Quadient.

Les rapports SPARK Matrix contiennent une analyse détaillée de la dynamique du marché mondial, des principales tendances, du paysage des éditeurs et de leur positionnement concurrentiel. Quadient a récemment diversifié son offre de solutions pour l'automatisation comptes clients et fournisseurs à de nouveaux marchés régionaux, et annoncé plus d'options d'intégration poussée de ses logiciels avec les principaux systèmes de planification des ressources d'entreprise (ERP).

"Grâce à l'intégration de technologies émergentes telles que l'apprentissage automatique, Quadient Comptes Clients propose des fonctionnalités innovantes telles que l'identification des factures et des clients à risque, ainsi que des capacités prédictives pour l'état des créances et des principaux payeurs", a déclaré Dharun R., analyste pour Quadrant Knowledge Solutions. "Avec Quadient les entreprises sont en mesure d'envoyer des contenus personnalisés et ciblés sur plusieurs canaux, y compris par mail, courrier traditionnel ou sur des portails clients dédiés. Ces avancées positionnent Quadient à l'avant-garde du marché des logiciels de gestion des comptes clients. Elles améliorent l'efficacité opérationnelle et offrent une expérience client exceptionnelle."

En outre, Amandeep Singh, analyste principal pour Quadrant Knowledge Solutions, a déclaré : "Quadient, grâce à son portefeuille de solutions, est en mesure de répondre aux divers besoins des clients pour différents secteurs d'activité, et propose une feuille de route et une vision complète, ainsi qu'une suite logicielle à forte évolutivité. L'entreprise continue de développer ses offres avec de nouvelles fonctionnalités telles que des portails fournisseurs, des analyses avancées, des salles de courrier numériques et des intégrations sophistiquées. Avec son interface intuitive, Quadient Comptes Fournisseurs facilite l'adoption de la solution et assure la maîtrise de l'ensemble des processus de gestion des comptes fournisseurs."

Les solutions Quadient Comptes Clients et Quadient Comptes Fournisseurs font partie du Quadient Hub, une plate-forme complète et unifiée de logiciels cloud regroupant les solutions de Quadient pour l'automatisation intelligente des communications. Quadient a récemment annoncé de nouvelles connexions et intégrations pour Quadient Comptes Fournisseurs avec Sage 100, Microsoft Dynamics Business Central et NetSuite. Plus tôt cette année, Quadient Comptes Clients a été lancé en France et au Royaume-Uni, et Quadient Comptes Fournisseurs a été lancé en France.

"La reconnaissance de nos solutions Quadient Comptes Fournisseurs et Quadient Comptes Clients en tant que leaders confirme les étapes importantes que nous avons franchies dans le développement de nos solutions cloud d'automatisation comptable et des communications", a déclaré Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient. "La demande de communications financières numériques est en hausse, en particulier avec l'entrée en vigueur de nouvelles réglementations en Europe. Les processus sécurisés, automatisés et optimisés offerts par nos solutions Quadient Comptes Fournisseurs et Quadient Comptes Clients sont essentiels pour les équipes comptables et financières qui sont à la recherche d'interactions clients améliorées, d'économies de coûts et d'un flux de trésorerie accéléré."