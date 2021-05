Quadient : perspectives annuelles révisées en hausse

Quadient : perspectives annuelles révisées en hausse









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Quadient est de 246 ME au T1 2021, en hausse organique de 11,1% vs. T1 2020.

La société fait état d'une bonne dynamique de toutes les solutions.

Le pôle Intelligent Communication Automation est en croissance organique de 5,8%, soutenue par une croissance de 21,4% des revenus liés aux souscriptions, la poursuite d'une forte performance de YayPay et des débuts prometteurs de la récente acquisition, Beanworks.

On note également le rebond de l'activité Mail-Related Solutions à +6,3% de croissance organique, alimentée par une hausse de plus de 30% des ventes d'équipements...

Les perspectives 2021 sont révisées à la hausse.

La croissance organique du chiffre d'affaires 2021 par rapport à 2020 est maintenant attendue supérieure à 4% vs. une croissance organique d'au moins 2% en 2021 précédemment.

La croissance organique du résultat opérationnel courant par rapport à 2020 est maintenant attendue entre 5 et 6% vs. une croissance organique attendue entre 4 et 6% précédemment...