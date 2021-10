Quadient : Paula Felstead nommée administratrice indépendante

(Boursier.com) — Quadient a annoncé la nomination de Paula Felstead, experte en transformation, digital et technologie, en tant qu'administratrice indépendante du Conseil d'administration de la Société, nomination effective depuis le 24 septembre 2021. Paula Felstead a été cooptée administratrice en remplacement de Virginie Fauvel, qui a démissionné de son mandat d'administratrice le 2 septembre. Le mandat de Madame Felstead s'étendra sur la durée restante de celui de son prédécesseur, soit jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur l'approbation des comptes de l'exercice financier clos le 31 janvier 2022.

La composition du Conseil d'administration en termes de diversité reste en ligne avec le code AFEP-MEDEF et reflète "l'engagement continu du Conseil en matière de diversité hommes-femmes, ainsi que sa volonté de conserver une majorité indépendante et d'assurer une supervision attentive et responsable". Madame Felstead a effectué l'essentiel de sa carrière dans les domaines de la transformation et l'intégration d'entreprises dans des contextes très diversifiés, ayant dirigé les activités liées à la technologie, aux opérations, au digital et à l'innovation dans des sociétés telles que Visa et plus récemment Ingenico.