Quadient parmi les fournisseurs de solutions cloud agréés sur la place de marché numérique du gouvernement britannique

(Boursier.com) — Quadient a été retenue dans le cadre du nouveau programme G Cloud 13 du gouvernement britannique, géré par le Crown Commercial Service (CCS). G Cloud fournit aux organisations, tant au sein du gouvernement que dans le secteur public au sens large, une place de marché en ligne pour l'acquisition de solutions logicielles basées sur le cloud. La place de marché numérique permet également aux organisations de se procurer facilement les services dont elles ont besoin à des prix compétitifs, préservant ainsi les finances publiques.

Les organisations ayant adopté G Cloud 13 peuvent désormais accéder à 7 solutions cloud de Quadient via la place de marché numérique, parmi les catégories suivantes : automatisation des comptes fournisseurs ; automatisation des comptes clients ; communications multicanales ; gestion de l'expérience client ; gestion documentaire ; validation d'adresses postales.

L'activité software de Quadient, compte plus de 12.000 clients dans le monde, dont 78% en mode SaaS (Software-as-a-Service). La plateforme cloud de l'entreprise, Intelligent Communication Automation (ICA), comprend une offre complète pour l'automatisation et la gestion des comptes fournisseurs (AP) et des comptes clients (AR), la gestion des communications clients (CCM), l'automatisation de la gestion documentaire et la cartographie du parcours client (CJM).