Quadient optimise le traitement comptable avec Xero en Amérique du Nord et au Royaume-Uni

(Boursier.com) — Quadient et Xero, une solution cloud de comptabilité pour les petites et moyennes entreprises, viennent d'annoncer un partenariat stratégique en Amérique du Nord et au Royaume-Uni. Xero est désormais intégrée à la solution cloud de gestion des comptes fournisseurs (AP) de Quadient pour automatiser et rationaliser les processus comptables.

Xero aide déjà 3,95 millions d'abonnés dans le monde à gérer leur comptabilité en ligne et depuis une seule interface. Avec cette nouvelle intégration, la solution Quadient AP permet de synchroniser de façon transparente tous les processus comptables d'entreprise, de la réception des factures et des bons de commande à la saisie des données de paiement. Quadient AP élimine ainsi le besoin d'importer ou exporter manuellement les données, ce qui réduit le risque d'erreur humaine, et accélère les flux de trésorerie en donnant aux entreprises une meilleure visibilité de l'état de leurs comptes fournisseurs. Associée à l'expertise de Xero, la solution cloud Quadient AP permet aux clients de suivre et de gérer leurs finances avec plus de précision. Les données peuvent être automatiquement collectées et saisies dans Xero à l'aide de la capacité de reconnaissance optique des caractères de Quadient, qui utilise l'IA pour éliminer 83% de la saisie des données. Cette efficacité permet de réduire le coût moyen de traitement des factures.