Quadient obtient la deuxième place du podium Gaïa Research

(Boursier.com) — Quadient a obtenu la deuxième place au classement Gaïa Research 2021, dans la catégorie des entreprises de plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les résultats ont été annoncés lors d'une cérémonie organisée par EthiFinance en octobre. Le classement Gaïa Research distingue chaque année les entreprises françaises avec les meilleures performances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), parmi un panel de 230 entreprises cotées sur Euronext Paris. Déjà listée à la 5e place de sa catégorie l'an dernier, Quadient a depuis poursuivi ses efforts dans ces trois domaines.

Sur le plan de la gouvernance, la nomination de deux nouveaux administrateurs indépendants en 2021 au conseil d'administration de l'entreprise permet de bénéficier de nouvelles compétences et points de vue dans le domaine des solutions SaaS d'automatisation et des plateformes cloud, axes de croissance clés du plan stratégique de Quadient. En matière de responsabilité sociétale, Quadient a lancé en 2021 son programme de philanthropie, Quadient Cares, qui permet aux collaborateurs et collaboratrices de prendre part à des actions solidaires auprès des communautés locales.

Plusieurs initiatives ont également été lancées en faveur de la diversité et de l'inclusion, telles que la signature de chartes de la diversité dans différents pays et la création des "Empowered Communities" (communautés engagées), des groupes animés par les employés de Quadient qui se veulent être des espaces bienveillants de dialogue et d'échange d'idées sur la thématique de l'inclusion et la diversité. Toutes ces initiatives contribuent à renforcer une culture d'entreprise inclusive chez Quadient, dans le monde entier. Enfin, en matière d'environnement, Quadient poursuit son programme d'économie circulaire, avec l'extension au marché américain du processus de remanufacturing de ses produits, tout en développant des initiatives de réduction de son empreinte carbone.