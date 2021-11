Quadient : nouveau placement privé Schuldschein de 270 millions d'euros

(Boursier.com) — Quadient a levé avec succès l'équivalent de 270 millions d'euros (i.e. 178 millions d'euros et 105 millions de dollars américains) via un placement privé régi par le droit allemand nommé Schuldschein. En raison d'un fort intérêt des investisseurs, le volume de la transaction a été porté à 270 million d'euros contre 100 million initialement prévus. Combinée à la position de trésorerie actuelle, cette nouvelle émission vise à anticiper une partie significative du refinancement des placements privés Schuldschein arrivant à échéance en 2022 et 2023 (81 million d'euros et 187 millions d'euros respectivement), ainsi que le remboursement de l'obligation ODIRNANE d'ici juin 2022 (265 millions d'euros).

Compte tenu des conditions de taux prévalant pour le Libor 3 mois et l'Euribor 6 mois, le taux moyen de ce nouveau placement privé Schuldschein s'établit à environ 1,63%, ce qui entraînera une réduction du coût moyen de la dette du groupe. De plus, avec des maturités comprises entre 5 et 7 ans, cette nouvelle émission, combinée au remboursement immédiat à hauteur de 130 millions d'euros des placements privés Schuldschein arrivant à échéance en 2022 et 2023, permettra au groupe d'allonger la maturité moyenne de sa dette. Ce nouveau placement privé est soumis au respect des covenants hors activités de leasing actuellement en place, incluant notamment un levier financier hors activités de leasing inférieur à 3,0x.

Pour rappel, la dette nette du groupe s'établissait à 526 millions d'euros au 31 juillet 2021, avec une position de trésorerie robuste de 722 millions d'euros, comprenant une trésorerie disponible de 322 millions d'euros et une ligne de crédit non tirée pour un montant de 400 ME.