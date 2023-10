Quadient : nouveau partenariat au Royaume-Uni

(Boursier.com) — Quadient conclut un nouveau partenariat avec Motor Fuel Group (MFG), l'un des principaux exploitants indépendants de stations-service au Royaume-Uni. Ce dernier accueillera plusieurs points Parcel Pending by Quadient dans les semaines à venir, pour proposer la livraison et le retrait 24h/24 et 7j/7 aux transporteurs et consommateurs à travers le Royaume-Uni.

Quadient met rapidement en place des partenariats stratégiques pour décrocher des emplacements clés et accélérer le développement de son réseau ouvert de consignes automatiques au Royaume-Uni. Avec de grands transporteurs déjà engagés comme DPD UK, Evri et DHL, Quadient renforce rapidement sa présence dans des zones faciles d'accès et très fréquentées.