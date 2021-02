Quadient nomme Laurent du Passage au poste de Directeur Financier

(Boursier.com) — Quadient , un leader des solutions d'entreprise visant à faire de chaque interaction client - via un canal physique ou digital - une expérience riche et personnalisée, annonce aujourd'hui la nomination, à compter du 1er mars, de Laurent du Passage au poste de Directeur Financier. Arrivé chez Quadient en 2014, Laurent du Passage a été successivement Directeur Financier de l'activité Customer Experience Management de Quadient et Chef de Cabinet du Directeur Général. Plus récemment, Laurent du Passage était Directeur du Contrôle Financier de Quadient.

Laurent du Passage succède à Christelle Villadary, qui a pris la décision de poursuivre une nouvelle opportunité de carrière. Christelle Villadary restera toutefois dans l'entreprise jusqu'au 31 mars, afin d'assurer la transition avec Laurent du Passage en sa nouvelle qualité de Directeur Financier.

Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient, a commenté : "Je suis très heureux d'accueillir Laurent à ce nouveau poste. Sa connaissance approfondie de notre entreprise, son poste actuel de Directeur du Contrôle Financier Quadient, ainsi que sa solide expérience du monde de la gestion et de la finance ont fait de lui un choix naturel pour succéder à Christelle. Au nom de Quadient, je tiens à remercier Christelle pour son engagement fort et sa précieuse contribution depuis son arrivée. Je lui souhaite beaucoup de succès dans la suite de sa carrière".