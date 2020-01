Quadient muscle sa direction

Quadient muscle sa direction









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Quadient annonce plusieurs changements au sein de son équipe de direction. Geoffrey Godet, Directeur général, prend la responsabilité directe du portefeuille de Solutions, y compris la coordination du marketing, de l'innovation et de la R&D afin d'accélérer les synergies entre les quatre solutions majeures du Groupe (Gestion de l'Expérience client, Automatisation des Processus métier, Solutions liées au Courrier et Consignes Colis automatiques). Cette fonction était précédemment occupée par Henri Dura qui part à la retraite.

Après avoir réorganisé les opérations du Groupe par zone géographique et les avoir lui-même supervisées, Geoffrey Godet confie désormais à Jean-François Labadie, actuellement Directeur financier et disposant de plus de 20 ans d'expérience au sein du Groupe, la fonction nouvellement créée de Directeur des Opérations. Jean-François Labadie aura notamment pour mission de veiller à la bonne exécution du plan stratégique et à la rationalisation des opérations sur un plan local, dont le développement de synergies commerciales et de back-office.

Enfin, Quadient nomme Christelle Villadary au poste de Directeur financier pour remplacer Jean-François Labadie. Christelle Villadary a réalisé l'essentiel de son parcours professionnel chez Technicolor (ex- Thomson Multimedia) (2002-2010) puis Suez (2010-2019) après avoir débuté sa carrière chez Arthur Andersen. Christelle Villadary prendra ses fonctions le 1er février 2020.

Quadient poursuit ainsi le renforcement de son équipe de direction entrepris notamment dans le cadre de la nouvelle organisation mise en place en janvier 2019. Tout en ayant promu ou ajouté des profils plus spécialisés et plus internationaux au sein de son équipe de direction, Quadient bénéfice d'expertises nouvelles et d'une plus grande mixité. L'arrivée de Christelle Villadary fait notamment suite à celles de Jeff Crouse (Solutions liées au Courrier), Chris Hartigan (Gestion de l'Expérience Client) et Brandon Batt (Transformation et Projets stratégiques).