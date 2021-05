Quadient : mouvements en vue au Conseil d'administration

Crédit photo © Quadient

(Boursier.com) — Sur recommandation du Comité des nominations et des rémunérations, le Conseil d'Administration de Quadient a approuvé la liste des nomination et renouvellements de mandats des administrateurs à soumettre au vote lors de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra le 1er juillet 2021.

Lors de l'AG, les actionnaires seront invités à approuver la nomination de Sébastien Marotte en tant que nouvel administrateur indépendant pour remplacer William Hoover Jr. qui quitte ses fonctions d'administrateur pour des raisons personnelles. La décision entrera en vigueur le jour de l'AG. Le mandat de Sébastien Marotte sera d'une durée de 3 ans, jusqu'à l'AG statuant sur l'approbation des comptes de l'année fiscale se terminant le 31 janvier 2024.

Dans le cadre des échanges constructifs qui se sont tenus entre Quadient et son principal actionnaire, Teleios Capital Partners (Teleios), qui détient plus de 15% du capital et des droits de vote de Quadient, les deux parties ont procédé à une revue conjointe de potentiels candidats indépendants. Cela a abouti à la sélection de la candidature de Sébastien Marotte sur la base de son expérience personnelle, ses compétences et son expertise en conformité avec les critères définis par le Comité des nominations et des rémunérations.

Les actionnaires seront également invités à approuver le renouvellement des mandats d'Hélène Boulet-Supau, Geoffrey Godet, Vincent Mercier et Richard Troksa pour 3 nouvelles années.