Quadient : Les solutions cloud de gestion des comptes fournisseurs et des comptes clients en vue

(Boursier.com) — Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d'entreprise visant à faire de chaque interaction client - via un canal physique ou digital - une expérience riche et personnalisée, a annoncé aujourd'hui que ses solutions cloud de gestion des comptes fournisseurs (AP) et des comptes clients (AR) connaissent une forte dynamique en 2023, portée notamment par une accélération de leur commercialisation au Royaume-Uni.

Sur la période de février, début de l'année fiscale de Quadient, à fin mai, les solutions cloud Quadient AP by Beanworks et Quadient AR by YayPay ont représenté 27% de tous les nouveaux clients software de Quadient au niveau mondial, contre 20% sur la même période en 2022. Les nouveaux clients des solutions AR et AP de Quadient représentent une grande variété de secteurs : services financiers, santé, éducation, hôtellerie et restauration.

Cette dynamique a été particulièrement soutenue par les progrès significatifs enregistrés au Royaume-Uni, où environ 20 % des nouveaux clients software acquis au cours du premier trimestre de l'exercice 2023 concernent Quadient AP et Quadient AR, contre 3% au cours du premier trimestre de l'exercice 2022. Parmi les clients récemment enregistrés au Royaume-Uni cette année, figurent des noms tels que Radiant Post, le syndicat étudiant Goldsmiths, la Cathédrale Saint Paul, Gartenart et Huntsman. Au total, les nouveaux clients britanniques de 2023 traitent déjà plus de 11.000 factures par mois grâce aux solutions Quadient.