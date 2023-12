Quadient : Le réseau ouvert de consignes colis Quadient a été choisi comme partenaire de l'expansion du réseau UPS Access Point au Royaume-Uni

(Boursier.com) — Quadient , un leader des solutions d'entreprise visant à faire de chaque interaction client - via un canal physique ou digital - une expérience riche et personnalisée, et un opérateur majeur de consignes colis automatiques dans le monde, est heureux de partager qu'UPS, a sélectionné son réseau ouvert de consignes colis Parcel Pending by Quadient parmi ses partenaires pour l'expansion du réseau UPS Access Point à travers le Royaume-Uni. Le grand acteur mondial de la livraison de colis a récemment annoncé qu'il ouvrirait des sites de livraison supplémentaires à temps pour le pic des fêtes de fin d'année.

L'expansion du réseau UPS Access Point s'inscrit dans le plan global de réduction des émissions de carbone du transporteur. En adoptant le réseau ouvert de Quadient parmi d'autres partenaires de livraison hors domicile, UPS propose à ses clients un service plus efficace, plus proche de leurs lieux de vie et de travail, réduisant le nombre de passages pour une même livraison. Les consignes offrent une alternative sécurisée, permettant aux clients de choisir le site le plus proche, 24/7, pour récupérer leurs colis sans devoir être à leur domicile, ou déposer leurs retours à leur convenance. En regroupant les livraisons et retours sur un même point, UPS limite les trajets et optimise les tournées de ses chauffeurs.