Quadient : le paiement du dividende se fera le 8 août

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale de Quadient s'est déroulée le 16 juin, sous la présidence de Didier Lamouche. Les résolutions soumises ont été adoptées, avec un taux de participation des actionnaires de 71,46%.

L'Assemblée générale a approuvé le renouvellement des mandats d'administrateurs de Didier Lamouche et de Mmes Nathalie Wright and Mrs. Martha Bejar. De plus, la cooptation de Mme Paula Felstead et le renouvellement de son mandat ont également été approuvés.

L'Assemblée générale a également renouvelé l'ensemble des délégations financières consenties au Conseil d'administration.

Par ailleurs, l'Assemblée générale a approuvé le versement en numéraire d'un dividende de 0,55 euro par action. Le dividende sera payé en une seule fois le 8 août.