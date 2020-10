Quadient lance une nouvelle solution cloud de distribution de documents

Crédit photo © Quadient

(Boursier.com) — Quadient lance Quadient Impress Distribute, une nouvelle solution cloud de distribution de documents. Elle supprime les tâches inutiles et fastidieuses liées à la préparation et à l'envoi de communications. Quadient Impress Distribute permet aux utilisateurs d'envoyer du courrier depuis leur poste de travail, sur site ou à distance, permettant ainsi aux employés de se concentrer sur des tâches essentielles à plus forte valeur ajoutée, pour une meilleure efficacité.

Quadient Impress Distribute est désormais disponible partout aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.

Cette solution s'intègre entièrement avec les autres applications de Quadient Impress, la plateforme très ergonomique d'automatisation des documents sortants.