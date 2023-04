Quadient lance un module basé sur l'IA pour accélérer les processus de rapprochement et de comptabilisation des encaissements

(Boursier.com) — Quadient , un leader des solutions d'entreprise visant à faire de chaque interaction client - via un canal physique ou digital - une expérience riche et personnalisée, a annoncé aujourd'hui la disponibilité mondiale d'un nouveau module de lettrage, Advanced Cash Application, pour sa plateforme SaaS d'Automatisation Intelligente des Communications, offrant aux moyennes et grandes entreprises une solution complète d'automatisation des Comptes Clients (AR) de bout en bout.

Le lettrage, qui consiste à rapprocher et comptabiliser les paiements reçus, est une étape essentielle du processus de facturation jusqu'à l'encaissement, et le récent virage vers le paiement numérique vient ajouter à la complexité vécue par les entreprises de toutes tailles.

Le nouveau module de lettrage de Quadient offre de nouveaux services renforcés par l'intelligence artificielle et le machine learning, qui rendent les équipes financières plus efficaces et plus précises tout en minimisant le temps passé sur les activités manuelles de rapprochement grâce à l'automatisation. Enrichie de ce module, la solution Quadient Comptes Clients par YayPay couvre les processus de gestion du crédit et du recouvrement, les paiements, la gestion des litiges, la collecte et l'analyse d'informations, la facturation, la diffusion multicanale de documents électroniques et imprimés, et le lettrage.