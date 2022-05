Quadient lance sa solution YayPay en France

(Boursier.com) — Quadient lance YayPay by Quadient en France. Cette solution intelligente de gestion du poste client (AR), basée sur le cloud, automatise l'ensemble du processus de gestion du poste client, du crédit à la trésorerie.

Ce lancement fait suite à celui de Beanworks, la solution d'automatisation du poste fournisseurs (AP) de Quadient, disponible en France et au Royaume-Uni depuis le début de l'année, ainsi qu'au lancement en Allemagne le mois dernier d'Impress Distribute, solution cloud de distribution omnicanale des documents.

Basée sur l'intelligence artificielle et le machine learning, YayPay donne aux entreprises une meilleure prédictibilité sur les comportements des payeurs et leur impact sur leur flux de trésorerie à travers un système d'analyse en temps réel et l'utilisation de tableaux de bord dynamiques et l'automatisation des processus, ce qui contribue à réduire les créances impayées et les délais de recouvrement. Suite à son acquisition en 2020, YayPay fait partie de la plateforme cloud d'Automatisation Intelligente des Communications (ICA) de Quadient, qui comprend la gestion des communications client, l'automatisation des processus financiers, la cartographie du parcours client et l'automatisation de la gestion documentaire. En 2021, l'ensemble de l'activité logicielle de Quadient a représenté un chiffre d'affaires de plus de 200 millions d'euros.

Depuis son intégration au portefeuille de Quadient, YayPay continue sa trajectoire de croissance et compte plus de 3.000 utilisateurs dans le monde. En 2020, un tiers des entreprises clientes YayPay étaient aussi utilisatrices des solutions courrier de Quadient. En 2021, deux tiers des nouveaux clients de l'activité Intelligent Communication Automation sont aussi utilisateurs des solutions courrier Quadient, ce qui souligne la forte complémentarité des deux offres.