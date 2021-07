Quadient lance les systèmes iX-Series et le logiciel SMART en Europe

Quadient lance les systèmes iX-Series et le logiciel SMART en Europe









Crédit photo © Quadient

(Boursier.com) — Quadient lance en Europe de ses solutions courrier les plus avancées sur le plan technologique, les systèmes iX-Series et le logiciel SMART pour la gestion du courrier. Les systèmes intelligents iX-Series sont désormais disponibles en Allemagne et seront prochainement disponibles sur d'autres marchés européens accompagnés de la solution SMART

La gamme iX-Series comprend les solutions d'affranchissement avancées de Quadient, déclinées en trois modèles : iX-3, iX-5 et iX-7. Le logiciel cloud SMART accompagne tous les modèles de la gamme iX, pour assurer une gestion consolidée et organisée du courrier en rationalisant les flux de travail et en réduisant la présence de l'équipement à un seul tableau de bord. Les systèmes iX-Series et SMART renforcent la vitesse de traitement et la productivité, répondent aux derniers protocoles de communication et aux exigences de cryptage des données, offrent des rapports sur les frais d'affranchissement et prennent en charge la facturation. Des rapports standard et personnalisés avec suivi des envois en temps réel fournissent des informations complètes sur la distribution de chaque pli.

En 2020, le lancement des modèles iX-Series et de la solution SMART (Shipping, Mailing, Accounting, Reporting et Tracking) avait été un vrai succès sur le marché américain, où plus de 15.000 unités ont été livrées malgré la situation pandémique.

L'action Quadient est sur un cours de 25,34 euros en Bourse.