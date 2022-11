Quadient lance les consignes colis Parcel Pending en Irlande

(Boursier.com) — Quadient , opérateur majeur de consignes colis connectées dans le monde, et leader dans les technologies de gestion des communications clients, annonce le lancement de 'Parcel Pending by Quadient' en Irlande. Avec le déploiement à travers le pays de ses consignes intelligentes, sécurisées et en libre-service, ainsi que la mise à disposition d'un centre d'assistance doublé d'une équipe technique dédiés, Quadient "compte aider l'économie irlandaise à tirer parti du boom immobilier en simplifiant la livraison des colis et en améliorant l'expérience des habitants". Alors que la Banking & Payments Federation Ireland (BPFI) prévoit la construction de 50 000 nouveaux logements entre 2022 et 2023, Quadient pourra aider les promoteurs et gestionnaires immobiliers à transformer la réception de colis en mettant à disposition un emplacement sécurisé pour les livraisons de colis des résidents avec un accès 24 h/24 et 7 jours/7, en libérant du temps que les gestionnaires d'immeuble pourront consacrer à d'autres tâches à plus forte valeur ajoutée et en réduisant l'empreinte physique et environnementale de la livraison des colis.