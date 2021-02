Quadient lance la version 1.2 de Quadient Impress

Crédit photo © Quadient

(Boursier.com) — Quadient met à disposition la version 1.2 de Quadient Impress, une évolution de la plateforme de gestion multicanale des documents sortants qui automatise le flux de communications clients pour les petites et moyennes entreprises (PME). La version 1.2 d'Impress inclut des mises à jour d'architecture de la plateforme cloud, qui permettent d'accélérer la préparation et l'envoi des communications client depuis le poste de travail ou à distance. Ces mises à jour apportent également une plus grande évolutivité et une sécurité renforcée.

Parmi les nouvelles fonctionnalités, se trouvent en particulier l'évolution de Quadient Impress Distribute pour permettre l'envoi de communications par SMS, le nouveau portail web sécurisé Impress Portal, personnalisé aux couleurs et logo de l'entreprise, et un nouveau service de suivi d'envois de courrier électronique. D'autres améliorations significatives ont également été ajoutées.

La pandémie de COVID-19 a entraîné des mutations de l'environnement de travail et compromis la capacité des entreprises à envoyer facilement les communications client les plus essentielles. Cela complique au final l'ensemble de la relation client, en particulier pour les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas les mêmes moyens que les grandes organisations , commente Jeff McKenzie, Vice-Président du Marketing Produit, Automatisation des Processus Métier, chez Quadient.

Les solutions d'Automatisation des Processus Métier (BPA) de Quadient aident les PME à optimiser leurs coûts d'exploitation, à améliorer l'expérience des clients et des employés et à stimuler la croissance de l'entreprise en automatisant les processus entrants et sortants les plus critiques. L'innovation et le déploiement continus de solutions qui automatisent les processus métier et maximisent l'efficacité des employés sont au coeur des priorités stratégiques de l'entreprise.