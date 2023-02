Quadient lance la machine à affranchir iX-1 aux États-Unis

(Boursier.com) — Quadient , un leader des solutions d'entreprise visant à faire de chaque interaction client - via un canal physique ou digital - une expérience riche et personnalisée, annonce le lancement aux États-Unis de la machine à affranchir Quadient iX-1, un système d'affranchissement compact et puissant qui combine le traitement du courrier et des colis en une solution pratique conçue pour les petits environnements de travail.

Le nouveau modèle iX-1 est entièrement conforme aux réglementations de l'United States Postal Service (USPS) et au système Intelligent Mail Indicia (IMI). Cette annonce finalise la série de lancements dans la famille iX-Series de Quadient, des solutions avancées de traitement du courrier et des expéditions. La série iX offre une gamme complète de solutions intuitives, performantes et économiques pour les entreprises de toutes tailles. La gamme iX-Series aide également les entreprises à se préparer aux nouvelles réglementations postales. Le 31 décembre 2024, l'USPS prévoit de décertifier les machines à affranchir qui ne seront pas conformes à l'IMI.