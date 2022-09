Quadient lance la consigne colis Grand Format

(Boursier.com) — Quadient lance ses Consignes Colis Grand Format Parcel Pending by Quadient, une solution automatisée conçue spécialement pour les métiers amenés à livrer des marchandises grand format et hors gabarit à leurs clients.

Le nouveau modèle élargit la gamme de produits pouvant être retirés dans une consigne, acceptant la plupart des achats en ligne et s'intégrant parfaitement aux autres solutions de consignes automatiques Parcel Pending by Quadient. Les consignes colis Grand Format sont particulièrement adaptées aux commerces de détail, grossistes et immeubles collectifs qui cherchent à gérer davantage de types et formats de produits livrés, allant du matériel de construction aux équipements sportifs, le mobilier ou les outils de jardinage. Les consignes colis Grand Format sont disponibles aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Irlande, et prochainement dans d'autres pays européens. Ces consignes colis sont évolutives et personnalisables.

Quadient opère près de 16.900 consignes colis dans le monde. Des milliers d'entreprises dans les secteurs de la distribution, des services de transport, de l'enseignement supérieur et de la gestion foncière font confiance aux solutions de consignes colis automatiques Quadient, ouvertes et accessibles à tous.