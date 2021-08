Quadient lance l'iX-9 aux Etats-Unis

(Boursier.com) — Quadient a annoncé la disponibilité générale aux Etats-Unis de la dernière nouveauté de sa série iX, le système de gestion de courrier pour grands volumes iX-9, disponible en mode autonome ou en version intégrée avec le logiciel cloud SMART pour la gestion automatisée du courrier. L'iX-9 vient compléter les systèmes intelligents de gestion du courrier et d'expédition iX-Series de Quadient, lancés aux Etats-Unis en 2020 et dont plus de 15.000 unités ont été livrées depuis. La gamme iX-Series s'accompagne de la suite logicielle de comptabilité et de rapports d'expédition la plus avancée de Quadient, disponible pour les modèles iX-3, iX-5, iX-7 et désormais aussi pour l'iX-9, afin de servir les entreprises de toutes tailles. Idéalement conçue pour les gros volumes, l'iX-9 scelle, pèse, mesure et empile automatiquement de grandes séries de courrier en quelques minutes. Le système iX-9 répond également aux dernières exigences de l'U.S. Postal Service1 en matière de marquage postal intelligent (Intelligent Mail Indicia, ou IMI) et de pesée dimensionnelle (DIM).

La série iX-9 établit une nouvelle norme en matière de productivité, d'opérabilité et d'efficacité des systèmes de traitement du courrier. Conçue autour de l'expérience de l'opérateur, la série iX-9 procure de nombreux bénéfices : simplicité d'utilisation, protection des investissements, réduction des coûts, fiabilité de production et temps de fonctionnement maximal. Grâce à SMART, solution logicielle cloud d'expédition, publipostage, comptabilité, rapports et de suivi, l'iX-9 Series se transforme en un centre de gestion de service courrier consolidé et organisé, qui rationalise les flux de travail et les opérations à partir d'un seul tableau de bord.