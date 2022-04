(Boursier.com) — Quadient lance Impress Distribute en Allemagne, étendant sur un nouveau marché européen les capacités de Quadient Impress, sa plateforme cloud d'automatisation des flux documentaires pour les petites et moyennes entreprises (PME).

Avec Impress Distribute, Quadient ajoute de nouveaux canaux de communication à son offre en Allemagne, en particulier via l'externalisation du courrier en partenariat avec SPS, un fournisseur mondial de services intégrés de processus métier. En investissant dans sa plateforme Impress et son expansion dans de nouveaux marchés, Quadient poursuit sa mission de proposer des solutions qui simplifient les processus métier et créent des interactions riches et personnalisées, tout en s'assurant que les communications les plus importantes répondent aux exigences de sécurité et de conformité, un impératif dans un marché de plus en plus réglementé.

Les utilisateurs Impress peuvent télécharger des documents, automatiser la préparation de leurs communications et les distribuer par voie postale ou tous types de canaux numériques : e-mail, SMS et plateformes web. Pour assurer le nouveau service d'outsourcing en Allemagne, Quadient s'est associée à SPS, dont les centres de production de haut niveau proposent un large choix de modes de distribution des communications, qu'elles soient transactionnelles ou marketing. SPS garantit également un niveau élevé de services et de sécurité des données, avec des processus et des procédures certifiés. Ce partenariat complète l'offre de Quadient Impress, s'appuyant sur un réseau de consolidation postale très dense à travers l'Allemagne et ses pays limitrophes. SPS est le tout dernier partenaire à rejoindre le réseau d'externalisation du courrier de Quadient, qui couvre aussi les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et le Benelux.

Rappelons que Quadient Impress fait partie du portefeuille de solutions cloud d'Automatisation Intelligente des Communications (ICA), qui comprend la gestion des communications client (CCM), l'automatisation des documents, la gestion du poste client (AR) et du poste fournisseur (AP) et la cartographie du parcours client (CJM). En 2021, Quadient a connu une croissance régulière de ses activités logicielles, représentant maintenant plus de 20% de son chiffre d'affaires. En investissant dans ses solutions, Quadient a pour objectif d'accompagner ses clients utilisateurs de ses solutions liées au courrier et les PME à travers le monde dans leur transformation digitale, en leur proposant une plateforme cloud unique qui apporte tous les avantages de l'automatisation intelligente des communications, tout en simplifiant leurs processus.