Quadient lance au Royaume-Uni ses consignes colis automatiques 'Parcel Pending by Quadient'

(Boursier.com) — Quadient, un leader des solutions d'entreprise visant à faire de chaque interaction client - via un canal physique ou digital - une expérience riche et personnalisée, annonce aujourd'hui le lancement au Royaume-Uni de la solution Parcel Pending by Quadient destinée au marché des immeubles résidentiels collectifs. Ces systèmes de consigne colis modulaires permettent une gestion efficace des colis livrés grâce à un processus sécurisé et automatisé, améliorant l'efficacité opérationnelle du personnel de la propriété et des livreurs, tout en augmentant la satisfaction des habitants.

En proposant cette technologie aux immeubles résidentiels européens, Quadient combine l'expertise de la société américaine Parcel Pending, récemment acquise, avec le leadership mondial de Quadient dans le domaine des consignes colis intelligentes auprès des acteurs du transport, de la distribution, de l'immobilier commercial et des universités.

"Quadient met à profit l'acquisition de Parcel Pending pour étendre son rayonnement au-delà des États-Unis, et répondre ainsi aux besoins des résidences collectives dans d'autres régions du monde, à commencer par le Royaume-Uni" explique Daniel Malouf, Directeur des Solutions Consignes Colis Automatiques chez Quadient. " Les synergies créées entre les équipes de Parcel Pending et de Quadient nous ont permis d'enrichir notre feuille de route avec agilité et flexibilité, et d'adapter efficacement nos solutions pour répondre aux besoins des marchés européens. Je suis fier que nous lancions aujourd'hui une solution pratique et éprouvée qui va changer la vie des résidents d'immeubles au Royaume-Uni."

Avec la progression constante du e-commerce et le besoin nouveau de distanciation sociale, Parcel Pending by Quadient a récemment annoncé que plus de 2,7 millions de colis avaient été traités dans son réseau américain au mois de mai, soit une augmentation de 86% du volume de colis par rapport à l'année précédente. Avec le nombre de commandes en ligne en hausse dans le monde entier, le besoin en solutions simples, pratiques et efficaces pour la gestion des colis devient d'autant plus critique, surtout dans les immeubles où le nombre de résidents est élevé...