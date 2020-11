Quadient : la spéculation se poursuit

(Boursier.com) — Deuxième séance de forte hausse pour Quadient qui s'envole de 15,4% à 17,8 euros après avoir déjà pris 15,2% mardi. Le titre, qui évolue au plus haut depuis huit mois, reste porté par la révision à la hausse des perspectives 2020 mais surtout par la spéculation qui entoure son activité de gestion de l'expérience client. Alors que 'Bloomberg' affirmait hier qu'Accel-KKR avait approché la société française et offrirait plus de 350 millions d'euros pour reprendre sa branche 'Customer Experience Management', Teleios Capital Partners, principal actionnaire de Quadient (ex-Neopost), se dit, dans une lettre consultée par Reuters, "sérieusement préoccupé" par le fait qu'une telle offre, "dont nous croyons qu'elle serait substantiellement créatrice de valeur pour tous les actionnaires", n'obtienne pas l'attention qu'elle mérite de la part du conseil d'administration.

"Nous rendons notre point de vue public afin de contribuer à faire en sorte que tous les actionnaires apprécient ce qui est en jeu et que le conseil d'administration exerce sa responsabilité fiduciaire d'agir dans les meilleurs intérêts du groupe et de ses actionnaires", affirme Teleios, qui ajoute qu'il "fera usage de tous les droits disponibles" pour placer le conseil d'administration face à ses responsabilités s'il n'agissait pas en ce sens.

Réagissant à cette information, le management de Quadient a indiqué hier recevoir de temps à autre des marques d'intérêt non sollicitées concernant certaines de ses activités, qu'il étudie avec attention. "Notre politique est cependant de ne pas commenter publiquement ces marques d'intérêt non sollicitées", a précisé le groupe, qui reste "pleinement engagé à maximiser la création de valeur pour ses actionnaires et poursuit l'exécution de sa stratégie actuelle". Customer Experience Management est au coeur de l'offre software globale de Quadient et un élément clé de sa stratégie...