Quadient : la plateforme SaaS YayPay se distingue dans l'étude IDC MarketScape

Quadient : la plateforme SaaS YayPay se distingue dans l'étude IDC MarketScape









Crédit photo © Quadient

(Boursier.com) — Quadient indique que sa dernière acquisition, YayPay, plateforme SaaS (Software as a Service) d'automatisation de la gestion du poste client, a été reconnue comme "Market Leader" (leader du marché) dans l'étude IDC MarketScape "Evaluation 2020-2021 des éditeurs de solutions d'automatisation de la gestion du poste client SaaS et en mode Cloud et destinées aux PME et ETI".

YayPay fait partie de l'offre Quadient d'Automatisation des Processus métier, complétant sa plateforme Cloud Quadient Impress, une solution d'automatisation des documents sortants pour les petites et moyennes entreprises.

IDC MarketScape fait état, dans son évaluation des éditeurs, d'une croissance de 59% du nombre d'entreprises prévoyant d'utiliser une solution SaaS pour la gestion du poste client au cours des 12 prochains mois. YayPay a déjà vu doubler sa base de plus de 3.000 utilisateurs dans le monde, devançant la tendance du marché.

Quadient s'appuie sur les fortes synergies de ses activités d'Automatisation des Processus métier et ses Solutions liées au Courrier pour continuer d'étendre ses fonctions support et d'intégrer ses canaux de vente dans le monde pour YayPay. Plus d'un demi-million d'entreprises qui composent la base clients Quadient ont désormais accès à une plateforme de transformation digitale de leurs processus de gestion du poste client.

La plateforme logicielle YayPay automatise et simplifie l'ensemble du processus de gestion du poste client : génération, envoi et suivi des factures client, recouvrement, évaluation de la solvabilité et paiement (order-to-cash). Cela libère du temps pour les équipes, améliore les flux de trésorerie, élimine les risques d'erreurs tout en renforçant l'engagement global des employés et des clients.

En séance, l'action Quadient est autour des 17 euros.