Quadient : La dernière mise à jour de 'Quadient Inspire' offre de nouvelles capacités en matière d'expérience client

(Boursier.com) — Quadient a annoncé aujourd'hui la disponibilité générale de Quadient Inspire Flex Release 16 (R16), la plus récente évolution de la solution de gestion des communications client (CCM) omnicanale de Quadient. Cette version ajoute de nouvelles fonctionnalités et capacités conçues pour aider les entreprises à renforcer leur stratégie dans le cloud, à automatiser l'orchestration omnicanale et à améliorer l'efficacité opérationnelle et la productivité des employés tout en offrant une meilleure expérience client sur l'ensemble des canaux.

Quadient poursuit ses investissements en matière d'innovation dans ses solutions cloud. La version R16 d'Inspire aide les entreprises à explorer de nouvelles opportunités en matière d'expérience client (CX) en supprimant un grand nombre des restrictions traditionnelles du CCM autour du déploiement, des intégrations, de la création de contenu et de l'orchestration omnicanale. En outre, Quadient propose désormais des options d'hébergement local au Royaume-Uni et au Japon pour ses composants Inspire Flex Cloud.

"Nous restons déterminés à soutenir les objectifs CX les plus ambitieux de nos clients en améliorant continuellement nos solutions logicielles avancées et en poursuivant l'évolution du CCM vers le CXM", a déclaré Chris Hartigan, Directeur des solutions, Automatisation Intelligente des Communications, Quadient. "Quadient Inspire R16 ouvre de nouvelles perspectives en matière de CX grâce à des options étendues de déploiement dans le cloud, des outils de gestion de contenu intelligents et une diffusion omnicanale activée par événement en temps réel".

Plus de 350 utilisateurs ayant participé au programme First Movers Advantage de Quadient utilisent déjà avec succès Inspire R16.