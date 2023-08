Quadient investit dans des fonctionnalités d'intelligence artificielle grâce aux services Microsoft Azure AI

(Boursier.com) — Quadient , un leader des solutions d'entreprise visant à faire de chaque interaction client - via un canal physique ou digital - une expérience riche et personnalisée, est fier d'annoncer l'intégration de sa plateforme Intelligent Communication Automation (ICA) avec Microsoft Azure AI, un portefeuille de services d'intelligence artificielle (IA) conçu pour les développeurs et les scientifiques des données, soutenu par un environnement sécurisé et des principes d'IA responsables. L'intégration de l'IA générative dans la plateforme cloud de Quadient contribuera davantage à transformer la façon dont les organisations s'engagent avec leurs clients.

En tant que leader établi dans les domaines de la gestion de l'expérience client et de l'automatisation financière, Quadient réaffirme son engagement en faveur de l'innovation avec cette amélioration stratégique de ses solutions logicielles. En s'appuyant sur Microsoft Azure AI, y compris Azure OpenAI Service, les solutions logicielles de Quadient permettront aux clients de bénéficier de fonctionnalités améliorées qui vont de la mesure de la lisibilité du contenu, de la similarité et du sentiment, à la génération de résumés de contenu contextuels et à la rationalisation de la création de contenu et de la gestion de la communication dans un environnement sécurisé avec des contrôles de la vie privée.

"L'intégration avec Microsoft Azure AI marque une étape importante dans la stratégie de Quadient, nous permettant d'expérimenter, d'évoluer et de créer des expériences interactives qui préparent le terrain pour l'avenir des interactions et des communications avec les clients", a déclaré Chris Hartigan, Directeur Solutions d'Automatisation Intelligente des Communications chez Quadient. "Au-delà de l'intégration technologique, nous donnons aux entreprises les moyens de diffuser plus efficacement des messages personnalisés et pertinents sur le plan contextuel. En nous appuyant sur notre expertise approfondie et notre expérience éprouvée dans la fourniture de solutions de communication et d'automatisation des processus de classe mondiale, nous souhaitons continuer à stimuler l'innovation sur le marché. La combinaison de notre plateforme basée sur le cloud avec les technologies avancées et la sécurité de Microsoft Azure AI va révolutionner la façon dont les entreprises s'engagent avec leurs clients".