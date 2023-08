Quadient : intégration de sa plateforme Intelligent Communication Automation avec Microsoft Azure AI

(Boursier.com) — Quadient annonce l'intégration de sa plateforme Intelligent Communication Automation (ICA) avec Microsoft Azure AI, un portefeuille de services d'intelligence artificielle (IA) conçu pour les développeurs et les scientifiques des données, soutenu par un environnement sécurisé et des principes d'IA responsables. L'intégration de l'IA générative dans la plateforme cloud de Quadient contribuera davantage à transformer la façon dont les organisations s'engagent avec leurs clients.

En tant que leader établi dans les domaines de la gestion de l'expérience client et de l'automatisation financière, Quadient réaffirme son engagement en faveur de l'innovation avec cette amélioration stratégique de ses solutions logicielles. En s'appuyant sur Microsoft Azure AI, y compris Azure OpenAI Service, les solutions logicielles de Quadient permettront aux clients de bénéficier de fonctionnalités améliorées qui vont de la mesure de la lisibilité du contenu, de la similarité et du sentiment, à la génération de résumés de contenu contextuels et à la rationalisation de la création de contenu et de la gestion de la communication dans un environnement sécurisé avec des contrôles de la vie privée.

En intégrant l'IA et l'apprentissage automatique dans ses solutions d'automatisation de la communication intelligente depuis plusieurs années, Quadient donne aux utilisateurs les moyens de créer des communications hautement précises, pertinentes et personnalisées, ce qui permet d'améliorer l'expérience des clients. La base de clients logiciels de Quadient devrait bénéficier de cette nouvelle évolution. L'intégration de l'IA générative et de la technologie d'intelligence du contenu de Microsoft élève encore les performances de la plateforme, permettant aux utilisateurs d'analyser, de résumer et de hiérarchiser efficacement les données, d'exécuter des scénarios de similarité du contenu pour consolider et organiser des documents tels que des formulaires, des politiques ou des contrats, ou de générer en toute sécurité du contenu destiné aux clients dans un environnement de confiance.