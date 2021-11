Quadient : France Loire choisit le groupe pour offrir à ses résidents une solution moderne de retrait de colis

(Boursier.com) — Quadient , un leader des solutions d'entreprise visant à faire de chaque interaction client - via un canal physique ou digital - une expérience riche et personnalisée, et acteur majeur mondial dans les consignes colis connectées, annonce que sa solution Parcel Pending by Quadient a été sélectionnée par France Loire, acteur de l'immobilier social appartenant au Groupe Arcade-VYV, pour équiper l'un de ses immeubles résidentiels à Vierzon, dans le Cher. La nouvelle consigne connectée Quadient permet dès à présent aux résidents de l'immeuble de recevoir leurs colis de manière simple et sécurisée.

La pandémie de Covid-19 a entraîné une nette accélération de la vente de produits sur internet en 2020, avec en France des pics d'activité sans précédent — jusqu'à +100% — notamment pendant les deux périodes de confinement. La gestion des flux de colis livrés dans les immeubles résidentiels est ainsi devenue un enjeu majeur pour les gestionnaires de ces résidences.

Cette installation accompagne le lancement des consignes automatiques Parcel Pending de Quadient sur le marché résidentiel en France. Solution innovante et pratique, elle permet la livraison et réception de colis de façon sécurisée en tous types d'immeubles d'habitation. Une enquête envoyée aux 70 locataires bénéficiant du service a d'ailleurs confirmé que 68% des habitants accueillent favorablement le projet et 37% d'entre eux étaient déjà inscrits au service dans les 2 premiers mois d'utilisation.

Accessible à toutes les sociétés de livraison grâce à des codes d'accès spécifiques, la consigne notifie le destinataire automatiquement par SMS et via l'application mobile Parcel Pending de Quadient dès lors qu'un colis est scanné et livré dans un des casiers disponibles. Le retrait se fait ensuite sur l'écran à l'aide d'un code de retrait à usage unique, ou même sans contact via l'application mobile.