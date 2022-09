Quadient fournit les consignes intelligentes de retrait de colis de DHL Parcel au Royaume-Uni

(Boursier.com) — DHL Parcel UK a annoncé un nouveau partenariat avec Quadient pour offrir des consignes intelligentes de retrait de colis dans tout le Royaume-Uni. Les consignes sans contact et sécurisées donneront aux destinataires plus de choix et de flexibilité pour retirer leurs colis au moment et à l'endroit qui leur conviennent.

Le déploiement de 500 consignes colis est en cours à travers le Royaume-Uni d'ici la fin de l'année 2022, avec le projet d'atteindre 5.000 unités opérationnelles dans les années à venir. La plupart des installations se trouveront en extérieur et seront accessibles 24h/24. Lorsque les destinataires recevront une notification les avertissant que leur colis se trouve dans le réseau DHL, ils auront la possibilité de sélectionner une consigne via l'application ou le site Web de DHL Parcel UK. Même lorsque le colis est déjà en cours de livraison, les destinataires pourront rediriger la livraison vers une consigne connectée ou un point de retrait DHL ServicePoint, ce qui leur procure un contrôle et une flexibilité maximum.

A la livraison du colis, le destinataire reçoit une confirmation accompagnée d'un code PIN à usage unique et d'un QR code, l'un ou l'autre permettant d'accéder au casier correspondant.

En plus de fournir un service de livraison pratique pour les consommateurs, les consignes intelligentes permettent à DHL de consolider davantage les livraisons, ce qui réduit les distances parcourues et les émissions carbone.