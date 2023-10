Quadient : Forte demande pour des communications intégrées et multicanales parmi les clients de solutions courrier

(Boursier.com) — Quadient , un leader des solutions d'entreprise visant à faire de chaque interaction client - via un canal physique ou digital - une expérience riche et personnalisée, connaît une forte dynamique d'adoption du digital auprès de ses clients de solutions liées au courrier, avec une croissance rapide des ventes de ses solutions de distribution documentaire multicanale. C'est tout particulièrement le cas en Amérique du Nord, où en septembre 2023 leur chiffre d'affaires avait augmenté de 40% par rapport à l'année précédente, soutenu par le succès de la stratégie de ventes croisées menée par Quadient.

Consciente que les entreprises se trouvent à des stades différents de leur parcours de transformation digitale - certaines s'appuient fortement sur des processus papier, tandis que d'autres sont prêtes à passer à l'étape suivante - l'entreprise investit pour proposer une combinaison de systèmes avancés de traitement du courrier et de logiciels de communication omnicanale qui, ensemble, automatisent, sécurisent et simplifient les flux de documents.

"Quadient continue de se distinguer en aidant les organisations à travers toutes les évolutions en matière de communications hybrides, en permettant aux entreprises de se connecter plus efficacement avec leurs clients grâce à des solutions intelligentes de gestion du courrier, des colis, et des plateformes de communication client omnicanales". Source : IDC, "Quadient met l'accent sur la productivité et la sécurité avec ses dernières solutions intelligentes pour les salles de courrier, 10 octobre 2022" (lcUS49775122).

Au cours du premier semestre de l'année, Quadient a enregistré une forte adoption de sa nouvelle gamme de solutions de courrier intelligentes, la série iX, alors que 26,7% de ses clients de solutions courrier sont désormais équipés d'un système de dernière génération. Quadient anticipe la poursuite de cette accélération, les organisations postales incitant également les clients à passer à des technologies plus avancées et plus sûres à travers de nouvelles réglementations, comme par exemple l'Intelligent Mail Indicia (IMI) aux États-Unis. Quadient saisit cette opportunité pour moderniser sa base installée tout en dotant ses clients des outils numériques dont ils ont besoin pour répondre aux attentes de leurs clients en matière de processus et d'interactions plus numériques.