Quadient : flambe après le relèvement des objectifs

(Boursier.com) — A contre-courant, Quadient bondit de près de 10% à 18,6 euros en cette fin de semaine bien rouge dans les salles de marché. Fort d'un quatrième trimestre meilleur que prévu, l'ex-Neopost a revu à la hausse ses perspectives pour l'exercice 2020. Il table désormais sur une baisse organique du chiffre d'affaires d'environ 8% par rapport à 2019 (vs. environ 9% précédemment indiqué) ; sur un EBIT courant compris entre 140 ME et 145 ME (inchangé) ; et sur un flux de trésorerie supérieurs à 130 ME (vs. supérieur à 100 ME).

La SocGen a confirmé son avis positif sur le titre à la suite ce ces annonces avec un objectif de 17,5 euros.