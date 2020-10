Quadient (ex-Neopost) : et maintenant au programme...

Quadient (ex-Neopost) diffuse les dates ses prochains rendez-vous financiers...

- 23 2020 : Chiffre d'affaires T3 2020

Quadient publiera son chiffre d'affaires du 3e trimestre, le 23 novembre après la clôture du marché réglementé d'Euronext Paris. Le groupe tiendra une conférence téléphonique et un webcast en direct à destination des analystes et des investisseurs le jour même à 18h (heure de Paris). Des informations complémentaires pour participer à cet évènement seront communiquées ultérieurement.

- 1er décembre 2020 : Présentation de l'activité Business Process Automation

Suite à la session de présentation dédiée à l'activité Customer Experience Management du 19 octobre, Quadient organisera un webinaire à destination des analystes et des investisseurs, afin de présenter plus en détails ses solutions de Business Process Automation. Cette session se tiendra, le 1er décembre à 18h (heure de Paris). Des informations complémentaires pour participer à cet évènement seront communiquées ultérieurement.

- 30 mars 2021 : Résultats annuels 2020 et mise à jour de la stratégie Back to Growth

Enfin, Quadient présentera au marché une mise à jour de sa stratégie Back to Growth le 30 mars 2021, suite à la publication de ses résultats annuels 2020. Quadient tiendra également une conférence à destination des analystes et des investisseurs (Capital Markets Day) afin de partager les progrès stratégiques et les perspectives de la société à mi parcours de la mise en oeuvre de la stratégie Back to Growth. De plus amples informations sur cet événement seront communiquées ultérieurement, tenant compte des restrictions relatives au COVID-19.