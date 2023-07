Quadient et Yamato Transport dévoilent les nouvelles ambitions de leur joint-venture pour renforcer leur leadership au Japon dans les années à venir

(Boursier.com) — Quadient S.A. annonce le renouvellement de sa coentreprise de consignes colis intelligentes au Japon avec Yamato Transport. Créée en 2016, la joint-venture Packcity Japan est renouvelée avec un actionnariat inchangé : 51% détenus par Quadient et 49% détenus par Yamato Transport.

Packcity Japan a été créée avec une approche visionnaire pour lancer et développer le premier réseau ouvert et partagé dans le monde, avec une ambition initiale d'installer 5.000 consignes dans des lieux facilement accessibles et à forte fréquentation à horizon 2022. Cet objectif a été atteint dès novembre 2019, et le réseau comprend actuellement près de 6 800 unités. Ce développement démontre le succès des réseaux de consignes colis intelligentes auprès des citoyens japonais en tant que solutions de livraison pratiques et de haute qualité, et des transporteurs pour économiser sur les coûts de livraison tout en améliorant l'empreinte écologique du e-commerce.

Alors que l'accord initial de 7 ans était basé sur un modèle de location fixe pour la grande majorité des consignes, la croissance, la maturité et l'expérience acquises au Japon ainsi que dans d'autres zones géographiques clés ont conduit le modèle d'entreprise à évoluer vers une rémunération basée sur une facturation par colis. Ce modèle plus souple est conforme au modèle commercial désormais en place dans d'autres réseaux ouverts de Quadient et permettra de réduire les frais unitaires pour les transporteurs tout en maximisant l'utilisation des consignes.

Le renouvellement de la joint-venture devrait également permettre de poursuivre l'expansion du réseau avec une stratégie visant à augmenter sa densité dans des zones urbaines spécifiques, avec une présence dans les meilleurs points de contact avec les usagers, tels que les supermarchés, les gares et les pharmacies. Si la région de Tokyo bénéficie à présent d'une infrastructure solide en matière de consignes colis, d'autres grandes villes japonaises représentent un potentiel significatif d'expansion du réseau ouvert, qui suscite déjà un intérêt croissant de la part de nouveaux partenaires. L'objectif est d'accroître le volume global de colis pris en charge, stimulé notamment par l'introduction de nouveaux services contribuant à accélérer l'adoption par les utilisateurs finaux.

Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient a déclaré : "Le Japon est un marché clé dans la stratégie de Quadient en matière de réseaux ouverts de consignes colis depuis de nombreuses années. Le renouvellement de notre joint-venture avec Yamato Transport est une étape importante qui confirme le succès de notre modèle commercial et consolide notre position en tant qu'acteur incontournable sur ce marché. Soutenus par les résultats positifs de notre récente enquête auprès des utilisateurs, qui révèle un excellent taux de satisfaction de 99 % au premier trimestre 2023 pour les retraits de colis, nous restons engagés dans la voie de l'innovation pour les années à venir et sommes convaincus que la demande de services liés aux consignes colis intelligentes continuera d'augmenter et d'alimenter notre croissance au Japon".

Quadient bénéficie d'une position de leader en matière de consignes automatiques sur le marché japonais ainsi qu'en Amérique du Nord. L'expertise acquise au cours des années, via la joint-venture avec Yamato Transport, l'acquisition de Parcel Pending aux Etats-Unis, ainsi que les efforts d'innovation de la société, ont permis à Quadient d'étendre son modèle d'affaires et d'accélérer à présent son développement sur les marchés européens, comme la France et le Royaume-Uni.